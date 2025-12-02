Reprodução/ Instagram Isabel Veloso e Lucas

Lucas Veloso Borba, marido de Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1) para desabafar após uma melhora no quadro de saúde da esposa. Ela ganhou alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Agora, a influenciadora está em um quarto do Hospital Erasto Gaertner, situado em Curitiba, no Paraná. Desde os 15, a jovem de 19 anos trata um Linfoma de Hodgkin e passou por um transplante de medula óssea em outubro.

Por meio do Instagram, o marido desabafou. "Entre fios, lutas e silêncios que só a gente entende. Seguimos juntos. O amor que a gente construiu é mais forte que qualquer parede de hospital", disse ele. O casal é pais de Arthur, que completará um aninho ainda neste mês.

Relembre

Na quinta-feira (27), Lucas apareceu chorando nas redes sociais e contou que a esposa foi internada às pressas após ter uma crise na qual deixou de respirar. Na ocasião, ela foi intubada e encaminhada para uma UTI.

"Porque seria egoísmo da minha parte não compartilhar com vocês, porque vocês são as pessoas que mais apoiam a Isabel, que mais estão com ela, sempre ajudam ela. Essa madrugada, a Isabel passou muito mal, muito mal, e fizeram alguns exames, antes da colonoscopia, e a Isabel estava com excesso de magnésio no sangue", disse.

Em seguida, o empresário detalhou que, logo após os exames, a situação se agravou. "E, depois disso, a Isabel deu baixa, ela parou de respirar, parou de ter saturação, e foi para a UTI ser intubada", completou.

Abalado, Lucas Borbas ainda aproveitou a ocasião para pedir apoio aos internautas. Ele solicitou que orassem pela melhora do quadro de saúde da esposa. "Só queria compartilhar isso com vocês, eu peço oração porque sei que vocês apoiam e amam muito a Isabel, assim como eu", afirmou.

"E acho que nesse momento é só orar para Deus. Estou indo para casa, não posso ficar aqui no hospital, porque não tem muito o que fazer também. Mas quero ver se eu consigo vê-la ao meio-dia e acho que não tem muito o que ficar aqui. Acho que vou mais atrapalhar do que ajudar, então vou ter que ir para casa", concluiu.



