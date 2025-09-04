Reprodução/SBT Christina Rocha expulsa participante do Casos de Família

A apresentadora Christina Rocha expulsou uma participante que desrespeitou a psicóloga Anahy durante a gravação do Casos de Família. Enquanto a profissional oferecia conselhos aos convidados presentes, foi interrompida desrespeitosamente. O episódio foi ao ar na última quarta-feira (3).

"A pessoa que tem uma personalidade invejosa realmente sofre" , comentou a psicóloga. A participante, então, rebateu a terapeuta com ironia. Incomodada com a indireta, a profissional respondeu. "Não estou falando de você. Se a carapuça serviu..." , reiterou Anahy. Diante do clima tenso, Christina Rocha decidiu intervir.





"Se ela não respeitar as pessoas, vai ter que sair do programa", declarou a apresentadora. "Quer que eu saia agora ou depois?" , questionou a participante. "Agora. Já que você não está respeitando a Anahy e nem ninguém aqui..." , respondeu Christina, firme.

Logo em seguida, a mulher se levantou sendo acompanhada por seguranças até os bastidores do programa. A expulsão gerou alvoroço na plateia.

"A gente estava levando o programa numa boa. Ela começou a perder o respeito com você e com todos nós, então..." , concluiu Christina Rocha.

O Casos de Família é um programa exibido nas tardes do SBT há muitos anos e retornou recentemente à grade da emissora. Comandado por Christina Rocha, o programa é conhecido por trazer à tona conflitos reais entre familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho, com o objetivo de promover o diálogo e buscar soluções.

A plateia participa de forma ativa, opinando e fazendo perguntas aos convidados. A proposta da atração é auxiliar na resolução de conflitos emocionais e familiares.

Outra expulsão

No último mês, Christina se revoltou com um participante, identificado com Gabriel, que empurrou a ex-namorada, Jasmim, no palco da atração em agosto. Na ocasião, o delegado Palumbo e a equipe do programa precisaram intervir.

"Seu covarde! Você não vai bater em mulher, não! Seu covarde", gritou Christina, indo em direção a Gabriel. "Covarde! Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. O cara em um programa de televisão empurrou uma mulher. Esse cara tem que ir para o xilindró saindo daqui" , completou.

Logo depois, Lucas foi convidado a abraçar Jasmin e Gabriel tentou impedir a aproximação dos dois. Com isso, ele empurrou a ex. Então, o SBT exibiu na tela o telefone 180, usado para denunciar violências enquadradas pela Lei Maria da Penha.