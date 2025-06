Reprodução A apresentadora confundiu a expressão e divertiu seus seguidores

A apresentadora Regina Volpato afirmou que, em apenas seis meses trabalhando com redes sociais, conseguiu faturar mais do que em um ano como apresentadora no SBT . A declaração foi feita durante entrevista ao programa Sem Censura , da TV Brasil , exibido neste sábado (14).

Durante a conversa, a comunicadora de 57 anos destacou a mudança de rotina e ganhos financeiros após deixar a televisão aberta.

“ Nesses primeiros seis meses do ano, eu já faturei mais do que todo o ano passado. Eu estava na TV aberta, era apresentadora de um programa diário na TV aberta ”, disse.

Regina afirma que o trabalho nas redes sociais oferece mais liberdade.

“ As pessoas entendem o trabalho como você estar fisicamente em um lugar. Eu não parei de trabalhar, continuo trabalhando o tempo todo, mas eu tenho um trabalho que se encaixou na minha vida .”

A apresentadora revelou que viajou para diferentes países e estados brasileiros nos primeiros meses de 2025.

“ Eu trabalho em São Luís, no Maranhão, na Venezuela, no México, festa de Iemanjá (na Bahia), Curaçao... São viagens que fiz só neste primeiro semestre ”, contou.

Ela ainda destacou que agora trabalha de forma independente.

“ Eu fui para todos esses lugares trabalhando, dentro da minha casa, com minhas cachorras, minhas coisas. Estou trabalhando o tempo todo, mas de um outro jeito, numa outra mídia. ”

A apresentadora foi um dos principais nomes do Chega Mais , programa matinal do SBT que saiu do ar por baixa audiência. Antes disso, já havia deixado a função de apresentadora da atração.