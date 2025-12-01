Reprodução/TV Globo Luciano Huck comanda o Domingão

A Dança dos Famosos 2025 teve mais um eliminado no último domingo (30). Quem deixou a atração foi David Junior. O ator e sua professora, Jaque Paraense, ficaram um décimo atrás de Manu Bahtidão e Heron Leal, que seguiram para a decisão ao lado de Silvero Pereira e Thais Sousa e Wanessa Camargo e Diego Basilio.

Os casais fizeram uma apresentação de dança contemporânea, um estilo que mescla emoção e técnica. O júri técnico aclamou os quatro semifinalistas e atribuiu notas máximas, com direito à música Aleluia como tema de fundo.

Silvero, que já estava na liderança do quadro, ampliou sua vantagem sobre os adversários em sua apresentação. Apenas Zebrinha e a plateia do Domingão descontaram um décimo do ator, que ficou com 69,8 na semana e um total de 266,2 pontos no acumulado das várias apresentações.





Wanessa conseguiu 69,4 pontos e perdeu um décimo de Milton Cunha, três da plateia e mais dois do público de casa. Ainda assim, a cantora entrou na semifinal e seguiu à frente de Manu Bahtidão, mantendo a vice-liderança com 265,5, contra 265,4 da concorrente.

Já David Junior conquistou o júri técnico e artístico, recebendo notas 10 de Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Zebrinha e Fernanda Lima, além de 9,9 de Milton Cunha. Porém, o ator foi prejudicado pela plateia, que lhe deu 9,6, e pelo público de casa, que atribuiu 9,8 à sua performance.

O artista somou 69,3 na apresentação. Embora tenha começado a semana à frente de Manu Bahtidão, acabou sendo ultrapassado pela cantora por um décimo.

Luciano Huck destacou que, na grande final, marcada para o próximo domingo (7), os três casais precisarão se apresentar duas vezes, em ritmos opostos: samba e valsa.

O apresentador também reiterou que a Dança dos Famosos foi a melhor herança do Domingão do Faustão (1989-2021), pois o quadro lhe dá a oportunidade de levar a dança para todo o Brasil.

Sobre David Junior

O ator David Junior iniciou sua carreira aos 22 anos, quando começou a estudar teatro. Após pequenas participações em novelas, em 2016 fez grande sucesso na série Liberdade, Liberdade, da Globo.

Em 2017, viveu Dom em Pega Pega. Mais tarde, tornou-se o grande campeão da segunda temporada do The Masked Singer Brasil, vencendo o combate final contra o Camaleão, fantasia usada por Thiago Fragoso.