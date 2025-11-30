Reprodução/Instagram/@murilohuff/@donaruthoficial Murilo Huff, Leo e Dona Ruth

O cantor Murilo Huff, de 30 anos, e a empresária Ruth Moreira, 56, assistiram a uma apresentação da escola de teatro do pequeno Leo. A criança é fruto do relacionamento de Huff com a cantora Marília Mendonça (1995-2021). O evento ocorreu no último sábado (29).

Nas redes sociais, ambos compartilharam imagens da criança no palco, dançando vestida com uma fantasia circense. No entanto, de acordo com os vídeos, eles não estavam sentados no mesmo local, já que cada um filmou de um ângulo diferente.

Reprodução/Instagram/@murilohuff Leo em apresentação na escolinha





Disputa pública e acusações

O conflito entre Murilo Huff e Dona Ruth ganhou repercussão nas redes sociais após o cantor ingressar com o pedido de guarda unilateral. Ruth afirmou publicamente que Murilo nunca teria pago pensão ao filho, alegação prontamente rebatida pelo sertanejo, que apresentou comprovantes de gastos mensais superiores a R$ 15 mil, incluindo despesas com escola, plano de saúde, tratamentos médicos e cuidados especiais para Léo, que tem diabetes.





Murilo também declarou que a decisão de buscar a guarda exclusiva foi motivada por preocupações com o bem-estar do filho, embora não tenha detalhado os motivos específicos, já que o processo é sigiloso.

Reprodução/Instagram/@murilohuff Murilo Huff e o pequeno Leo





A guarda provisória concedida a Murilo Huff não é definitiva, mas representa uma etapa importante no processo. Segundo especialistas em Direito de Família, a medida permite que o juiz avalie a adaptação da criança ao novo ambiente antes de uma decisão final.

Após a morte de Marília Mendonça, em um acidente de avião ocorrido em novembro de 2021, Léo passou a viver com a avó materna, Dona Ruth, em Goiânia. Atualmente, a guarda da criança é dividida entre ela e o pai, Murilo Huff, por decisão judicial. Agora, o pai quer a guarda unilateral do herdeiro.