Manu Bahtidão relata susto com filho internado na UTI na Bahia

A cantora Manu Bahtidão revelou na quinta-feira (10) que o filho, Theo, de 9 anos, precisou ser internado na UTI após um quadro viral que reduziu drasticamente suas plaquetas. O caso aconteceu durante férias da família na Praia do Forte, litoral da Bahia. A cantora usou as redes sociais para agradecer a recuperação da criança e o apoio do público.

A informação foi divulgada pela própria artista em vídeos e mensagens nos stories do Instagram. Manu contou que o garoto ficou em zona de risco e permaneceu por dias sob cuidados intensivos, mas que o estado de saúde evoluiu rapidamente. “ Theo vai ter alta hoje para Glória de Deus! ”, disse.

Durante a internação, Manu publicou registros do filho no hospital e detalhou os sentimentos que enfrentou. “ Seguimos aqui na UTI com o nosso príncipe, mas Deus enviou uma equipe incrivelmente maravilhosa para cuidar dele. Seguimos aqui firmes! ”, escreveu na noite de quinta.

Na manhã desta sexta-feira (11), a cantora reforçou a gratidão ao ver o filho se recuperando. “ Passamos o maior susto das nossas vidas ”, afirmou, comemorando a alta médica. Segundo ela, Theo já deixou a zona de risco e voltará para casa ainda hoje.

Manu explicou que o menino apresentou uma queda acentuada nas plaquetas. “ As plaquetas que estavam em 13.000 subiram para 160.000, e com isso ele deixou a zona de risco. Foi para UTI, lutou, foi forte… E venceu mais uma batalha ”, escreveu.

Apesar de não divulgar o diagnóstico completo, a artista fez questão de agradecer os profissionais do hospital. “ Agradeço a Deus em primeiro lugar, a equipe médica que cuidou dele com tanta dedicação, aos enfermeiros, e a cada mensagem, oração e energia positiva que recebemos. ”

Para encerrar o relato, Manu destacou o alívio e a fé diante da melhora de Theo. “ Ver meu filho sorrindo de novo é um milagre que eu jamais vou esquecer. Que nunca nos falte fé, força e amor. Obrigada meu Deus, obrigada, vida ”, declarou.