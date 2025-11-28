Reprodução/Instagram/@alicewegmann/@manueladiasautora Alice Wegmann e Manuela Dias

A relação entre Alice Wegmann, 30, e Manuela Dias, 48, autora do remake de Vale Tudo, parece ter azedado. O tema voltou ao centro dos debates nas redes sociais após a intérprete de Solange deixar de seguir a escritora no Instagram, gesto que atiçou o senso de fofoca do público. No entanto, Manuela ainda segue Alice na plataforma.

O ato da artista, de modo discreto, esquentou debates sobre possíveis rusgas internas após o fim do folhetim das 21h. Nas redes, internautas especularam sobre qual seria o real motivo do afastamento. Alguns apontaram que o desenvolvimento dos personagens na obra foi crucial para a "dinamite" explodir, como no caso de Raquel, vivida por Taís Araújo, que chegou a criticar o enredo publicamente.

Alice Wegmann já havia se manifestado

O unfollow ganhou mais notoriedade após o público relembrar uma manifestação anterior de Alice, ainda que discreta, sobre a polêmica envolvendo a protagonista Taís Araújo. Em 5 de novembro, pouco tempo depois de virem a público as denúncias feitas por Taís no compliance da Globo contra a autora, Wegmann publicou em suas redes sociais um post da influenciadora Tia Má exaltando a trajetória de Taís para a representatividade.





A mensagem original dizia que a eterna intérprete de Xica da Silva (1996) "ilumina onde chega" e "acende caminhos e possibilidades". Ao compartilhar o conteúdo, Alice reforçou: "O dia a dia mais brilhante é ela".

Relembre

Em agosto, a esposa de Lázaro Ramos declarou ter ficado "triste" e "frustrada"com os rumos de Raquel em "Vale Tudo", essencialmente nos arcos em que voltou a ficar pobre e vender sanduíche na praia, algo que não ocorreu na versão original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.

Nesta semana, foi divulgada uma suposta denúncia movida por Taís Araujo em relação à forma como personagens pretas são abordadas na teledramaturgia. Manuela Dias também teria acionado o compliance, alegando quebra de conduta ética vinda de Taís pela entrevista na qual criticou a condução da protagonista. As informações são da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

"Vale Tudo" chegou ao fim em outubro de 2025, abrindo espaço para "Três Graças", que assumiu o horário nobre até maio de 2026, sendo substituída por uma trama de Walcyr Carrasco posteriormente.



