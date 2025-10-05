Taís Araujo, de 46 anos, usou as redes sociais no último sábado (4) para mostrar as despedidas dos sets de filmagens dos Estúdios Globo, antigo Projac. A artista surgiu chorando ao terminar as gravações de "Vale Tudo", após uma polêmica com Manuela Dias, a autora, ter sido reacendida.
"Minha chance de agradecer a todo mundo, a cada um da equipe, da figuração, de todo mundo que trabalha com a gente diariamente. O carinho que vocês tiveram comigo, assim como o cuidado que vocês tiveram comigo. Todos os dias eu me senti absolutamente cuidada pela nossa equipe", disse a esposa de Lázaro Ramos.
Em seguida, a intérprete de Raquel definiu o atual trabalho como um dos mais desafiadores da carreira. Vale lembrar que, em meio às gravações, ela reclamou publicamente da condução feita por Manuela Dias com a personagem defendida por ela.
"São 30 anos de carreira. Eu já passei por muitos momentos desafiadores, talvez esse tenha sido o maior. E eu continuei firme, porque eu tive vocês comigo. Obrigada", disse a protagonista.
"Isso não tem preço, porque no final de tudo da vida, quando a gente estiver lá para morrer, a gente só vai lembrar dos nossos afetos. É a única coisa que fica. E eu fui profundamente afetada pelo carinho e cuidado que vocês tiveram comigo", completou.
Saiba mais
Nesta semana, Manuela Dias reacendeu a polêmica com a atriz ao responder sobre as críticas feitas. "Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso”, disse a roteirista ao "TV Fama".
A declaração teve grande repercussão, especialmente por causa dos capítulos mais recentes, nos quais a personagem interpretada por Taís Araujo tem feito aparições breves e, em alguns dias, sequer participando do capítulo — como aconteceu nesta quinta-feira (2).
Em agosto, a atriz, casada com Lázaro Ramos, expressou sua decepção com os rumos dados à protagonista no remake. Ela contou ter se sentido "triste" e "frustrada", sobretudo nas tramas em que a personagem perde tudo e passa a vender sanduíches na praia — situação que não existia na versão original criada por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.
Substituições
A Globo já se organiza para encerrar a exibição da novela "Vale Tudo", que deixará a grade em outubro de 2025. Em seu lugar, entra "Três Graças", que ocupará o horário nobre até o primeiro semestre de 2026, quando dará espaço a uma nova produção escrita por Walcyr Carrasco.