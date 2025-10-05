Reprodução/ Instagram @taisdeverdade Taís Araujo encerrou gravações

Taís Araujo, de 46 anos, usou as redes sociais no último sábado (4) para mostrar as despedidas dos sets de filmagens dos Estúdios Globo, antigo Projac. A artista surgiu chorando ao terminar as gravações de "Vale Tudo", após uma polêmica com Manuela Dias, a autora, ter sido reacendida.



"Minha chance de agradecer a todo mundo, a cada um da equipe, da figuração, de todo mundo que trabalha com a gente diariamente. O carinho que vocês tiveram comigo, assim como o cuidado que vocês tiveram comigo. Todos os dias eu me senti absolutamente cuidada pela nossa equipe", disse a esposa de Lázaro Ramos.





Em seguida, a intérprete de Raquel definiu o atual trabalho como um dos mais desafiadores da carreira. Vale lembrar que, em meio às gravações, ela reclamou publicamente da condução feita por Manuela Dias com a personagem defendida por ela.

"São 30 anos de carreira. Eu já passei por muitos momentos desafiadores, talvez esse tenha sido o maior. E eu continuei firme, porque eu tive vocês comigo. Obrigada", disse a protagonista.

"Isso não tem preço, porque no final de tudo da vida, quando a gente estiver lá para morrer, a gente só vai lembrar dos nossos afetos. É a única coisa que fica. E eu fui profundamente afetada pelo carinho e cuidado que vocês tiveram comigo", completou.

Saiba mais

Nesta semana, Manuela Dias reacendeu a polêmica com a atriz ao responder sobre as críticas feitas. "Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso”, disse a roteirista ao "TV Fama".

A declaração teve grande repercussão, especialmente por causa dos capítulos mais recentes, nos quais a personagem interpretada por Taís Araujo tem feito aparições breves e, em alguns dias, sequer participando do capítulo — como aconteceu nesta quinta-feira (2).

Em agosto, a atriz, casada com Lázaro Ramos, expressou sua decepção com os rumos dados à protagonista no remake. Ela contou ter se sentido "triste" e "frustrada", sobretudo nas tramas em que a personagem perde tudo e passa a vender sanduíches na praia — situação que não existia na versão original criada por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.

Substituições



A Globo já se organiza para encerrar a exibição da novela "Vale Tudo", que deixará a grade em outubro de 2025. Em seu lugar, entra "Três Graças", que ocupará o horário nobre até o primeiro semestre de 2026, quando dará espaço a uma nova produção escrita por Walcyr Carrasco.