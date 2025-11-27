Reprodução/Instagram/@kalilkavólia Kalilka Vólia é assaltada enquanto fazia caminhada





















A apresentadora da TV Borborema, afiliada do SBT, Kalilka Vólia relatou que sofreu um assalto enquanto caminhava na orla do Açude Velho, cartão-postal de Campina Grande, na Paraíba. A jornalista contou que, durante sua atividade física rotineira, foi abordada por quatro indivíduos. Ela ressalta que ficou machucada ao ter uma corrente arrancada do pescoço.

"Gente, deixa eu só dividir uma coisa com vocês. Agora há pouco eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho, graças a Deus. Fui fazer uma caminhada, como tenho feito todos os dias, no Açude Velho (cartão-postal de Campina Grande)", iniciou.

Ela enfatizou que andava naturalmente, quando viu quatro homens sentados.

"E eis que, quando eu estava passando, havia quatro rapazes sentados, conversando. Estava lotado, como todos os dias. E, de rapazes sentados fazendo atividade física… nada. Simplesmente um deles abocanhou, literalmente, um cordão", disse.





A jornalista da afiliada do SBT reforçou que ficou bastante impressionada com a força e a rapidez com que os criminosos foram hábeis ao puxar o cordão. Ela ainda ressalta que, nesse horário, muitas pessoas estavam praticando atividades físicas no local.

"Impressionante, né? A força que eles utilizam para puxar! Em pleno Açude Velho, lotado, por volta das 18h20, muita gente fazendo caminhada. E, quando você vê aqueles quatro bandidos, muita gente nem imagina. Acham que eles estavam sentados lá porque tinham ido caminhar. Eles saíram correndo em meio àquela agonia de trânsito nesse horário. Os quatro de boné, bermuda e camiseta estampada", enfatizou.

Reprodução/Instagram/@kalilkavólia Kalilka Vólia exibiu hematomas após roubo de cordão





No entanto, a comunicadora reforçou que continuou normalmente sua caminhada, embora tenha ficado bastante aborrecida com o ocorrido em pleno horário movimentado. A jornalista voltou a destacar a força utilizada pelos criminosos, mostrando as marcas do momento agressivo em seu pescoço. Bastante revoltada, ela cobrou mais policiamento na terra do Maior São João do Mundo.

"Depois, fui terminar minha caminhada, até porque meu carro estava do outro lado, e eu estava com minha cadela, Amora. E o pessoal passava normalmente. Uma senhora ainda perguntou o que tinha acontecido, porque viu eles vindo para cima de mim; um ficou sentado observando. Em fração de segundos… olha só a força que eles utilizam", finalizou.