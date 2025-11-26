Reprodução/Youtube/TV Globo Novela vertical vira alvo de críticas

A Globo estreou, na última terça-feira (25), sua primeira novela pensada para o público digital, principalmente voltada para as redes sociais. Tudo por Uma Segunda Chance virou um dos assuntos mais comentados na internet, acumulando, inclusive, críticas sobre a atuação e sobre o modelo vertical.

Nos primeiros capítulos, o folhetim traz a história de Paula (Débora Ozório) e Lucas (Daniel Rangel), um casal que está prestes a subir ao altar, e Soraia (Jade Picon), que vive o papel da antagonista.

Bastante invejosa, ela envenena a amiga; porém, o plano dá errado quando Lucas bebe o líquido adulterado e desmaia. Ele chega a ficar em coma, enquanto Paula é acusada injustamente e vai presa. A sequência de acontecimentos rápidos virou motivo para reclamações dos espectadores.





O público também considerou a história "rápida demais", com muitas reviravoltas e sem tempo para assimilar o que realmente ocorreu.

Entre os pontos mais comentados, estava Jade Picon. A atriz trouxe à tona uma opinião dos espectadores sobre suas atuações anteriores. "A Jade Picon simplesmente nasceu para interpretar uma vilã. Tá entregando tudo como Soraia em Tudo por Uma Segunda Chance", disse um.

"Morrendo que Tudo por Uma Segunda Chance é literalmente a cara do TikTok e daqueles dramas aleatórios que aparecem com aquele som dramático e tudo", reiterou uma segunda pessoa. "Tudo por Uma Segunda Chance, que negócio ruim", reclamou uma terceira.

No entanto, houve críticas positivas sobre o minidrama.

"Acabei de finalizar os 10 primeiros capítulos da novela vertical Tudo por Uma Segunda Chance e eu simplesmente amei e já tô querendo mais 10 capítulos na minha mesa. Esse gancho foi muito bom", pontuou um internauta.

Sobre a trama

A história acompanha Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem herdeiro e empresário de uma das maiores fortunas de São Paulo. Prestes a se casar com a designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de uma situação inesperada: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, é apaixonada por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo e herdar sua fortuna.

O minidrama apresenta um novo panorama para o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte significativa de sua audiência diante das mudanças no consumo de entretenimento. Assim, a TV Globo, responsável por grandes obras da dramaturgia nacional, vem se adequando ao novo momento, buscando dialogar com o público e explorando diferentes formatos e temas.

Acompanhando uma tendência mundial, a emissora pretende alinhar-se a uma nova lógica de consumo no ambiente digital, explorando novas maneiras de contar histórias e de conquistar o público das telas.