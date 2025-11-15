Reprodução/Internet Beth Goulart entra na novela Tudo por uma Segunda Chance

Beth Goulart foi confirmada no elenco da novela Tudo por uma Segunda Chance, produção inédita da Globo no formato vertical. A atriz assume o papel da mãe de Lucas Trajano, personagem interpretado por Daniel Rangel. A vaga ficou aberta após a saída de Lilia Cabral, que chegou a gravar o piloto do projeto, mas optou por não seguir com as gravações, iniciadas na sexta-feira (14).

Escrita por Rodrigo Lassance e com direção de Adriano Melo, a trama é uma das apostas da emissora para o consumo rápido de conteúdo em dispositivos móveis. A produção terá episódios curtos, com duração de dois a três minutos, e será exibida em formato vertical, seguindo a estética consolidada nas redes sociais. A informação é do O Globo.

Na história criada pela, Daniel Rangel vive Lucas Trajano, jovem herdeiro de uma fortuna em São Paulo. Ele está prestes a se casar com a designer Paula Magalhães, papel de Debora Ozório, quando reencontra Soraia, personagem de Jade Picon. Antiga amiga de infância, a jovem reaparece como vilã da trama, disposta a tudo para conquistar o protagonista e interferir no relacionamento do casal.