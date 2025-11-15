Beth Goulart foi confirmada no elenco da novela Tudo por uma Segunda Chance, produção inédita da Globo no formato vertical. A atriz assume o papel da mãe de Lucas Trajano, personagem interpretado por Daniel Rangel. A vaga ficou aberta após a saída de Lilia Cabral, que chegou a gravar o piloto do projeto, mas optou por não seguir com as gravações, iniciadas na sexta-feira (14).Escrita por Rodrigo Lassance e com direção de Adriano Melo, a trama é uma das apostas da emissora para o consumo rápido de conteúdo em dispositivos móveis. A produção terá episódios curtos, com duração de dois a três minutos, e será exibida em formato vertical, seguindo a estética consolidada nas redes sociais. A informação é do O Globo.Na história criada pela Globo, Daniel Rangel vive Lucas Trajano, jovem herdeiro de uma fortuna em São Paulo. Ele está prestes a se casar com a designer Paula Magalhães, papel de Debora Ozório, quando reencontra Soraia, personagem de Jade Picon. Antiga amiga de infância, a jovem reaparece como vilã da trama, disposta a tudo para conquistar o protagonista e interferir no relacionamento do casal.
