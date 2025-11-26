Reprodução/YouTube/André Piunti Eduardo Costa fala sobre uso de anabolizantes



O cantor Eduardo Costa, de 46 anos, falou pela primeira vez sobre as consequências de ter usado anabolizantes quando era mais novo e sobre como deseja que seja seu físico atualmente. O famoso afirmou que pagou um preço muito alto por isso.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, o sertanejo comentou o assunto:

"O preço é muito alto. Usei uma droga, a trembolona, e foi a pior. Ela te leva para um lixo espiritual. Você fica forte e com o corpo definido, mas o resultado depois… faz você pagar um preço. Eu pago esse preço até hoje por causa disso. Está no meu sangue até hoje", revelou.

Eduardo Costa contou que parou de usar os hormônios quando percebeu que havia se tornado uma pessoa muito reativa e que não se reconhecia daquele jeito.





"Se a pessoa falasse qualquer coisa ou até me elogiasse, eu ficava nervoso, e nunca fui assim. Sou o cara que fala o que pensa olhando na cara da pessoa, e não tenho problema em falar", disse.

O cantor afirmou que não usa mais esse tipo de substância, mas apenas um suplemento para evitar a retenção de líquido causada pelas várias viagens de avião que faz durante a semana de shows.

"Hoje eu quero ser o cara magrelo, com ‘físico de pedreiro’, aquele corpo definido, mas magro. Só dá para saber se sou forte sem camisa. Não quero mais ser o cara musculoso. Isso foi uma fase que passou e agora acho deselegante, porque fica muito difícil na hora de se vestir e encontrar um terno daquele tamanho", frisou.

Além disso, continuou: "Não vou mentir que, quando vejo homens e mulheres ‘marombas’, tenho vontade de voltar. Isso mexe comigo, mas não quero, porque o preço é muito alto", pontuou.

Ele disse que notou alterações em sua voz como efeito colateral do uso de anabolizantes, somado às consequências de um acidente aéreo em 2011, quando o avião apresentou problemas no sistema de freios e acabou saindo da pista, causando fraturas nas mãos, braços e rosto.

"Mas hoje eu respiro ar puro [na fazenda]. É diferente, você sente a mudança em todas as áreas do seu corpo. As pessoas acham que comecei a cantar em tons mais altos porque emagreci, mas não. Tem dias em que a minha voz está mais alta e outros em que ela está normal […] mas não vou atrapalhar a minha voz por causa da vaidade de cantar alto", afirmou.

Eduardo também comentou se fica chateado com os boatos de que usa drogas e reforçou que nunca usou, apesar dos rumores. Para ele, a maioria dos comentários não o ofende, mas não é um assunto de que gosta que seja mencionado, assim como sua família e sua espiritualidade.

"Mas eu sempre gostei da polêmica, e foi nela que minha carreira foi fundamentada", reiterou.