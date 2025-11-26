Reprodução/@pefabiodemelo Padre Fábio de Melo

A jornalista Juliana Leite, que faz bastante sucesso nas redes sociais por suas reações a vídeos e conteúdos virais de figuras públicas, polemizou na internet após criticar o padre Fábio de Melo.

Durante sua participação no podcast "Pod Tudo e + um Pouco", ela foi bastante crítica ao falar sobre o quadro de depressão que o sacerdote enfrenta.

"É desculpa, sabe? Todo mundo sabe de onde vem essa depressão, todo mundo sabe de onde vem essa depressão dele. Nada desse cara é real", afirmou.

Logo depois, o apresentador do podcast, Flávio Méllo, questionou a jornalista sobre se o padre representa o catolicismo. Juliana, que afirma ser católica, foi incisiva em sua resposta.





"Não, nenhum padre do Rio, sério, gosta dele, lógico que não. Acho que ele usa essa coisa de ser católico, porque ele não vive como padre. Ele deveria até ser expulso da fé católica e viver a vida de popstar, que é o que ele é, mas padre católico não é. Padres são pessoas mais sérias. Todo mundo sabe de onde vem a depressão, aí fica botando culpa na internet, isso é fácil. Ninguém que não vive a própria verdade é livre. Eu, de fato, não tenho paciência para esse padre e, sendo católica, ele não me representa", disse.

Fábio de Melo já havia revelado que sofre com depressão, além de ansiedade e síndrome do pânico. Ele compartilhou suas experiências, incluindo os fortes sintomas, e reiterou a importância de buscar diagnóstico médico e acompanhamento profissional para tratar a doença.

Quem é Fábio de Melo?

Conhecido por ser um sacerdote católico, Fábio de Melo é também artista, professor universitário e escritor brasileiro. Como cantor, chegou a gravar oito discos pela gravadora católica Paulinas-COMEP.

Ao todo, Fábio já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs (1,8 milhão pela Som Livre), além de 3,5 milhões de livros. Atualmente, apresenta um programa na TV Canção Nova, intitulado Direção Espiritual. Em 2019, foi considerado um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

O pároco nasceu na cidade de Formiga, Minas Gerais. É mestre em antropologia teológica, sendo ordenado padre em 2001, pertencendo atualmente à Diocese de Taubaté, em São Paulo. É graduado em Filosofia e Teologia, além de ser pós-graduado em Educação e mestre em Teologia Sistemática.