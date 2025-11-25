Reprodução/Internet Thereza Falcão desenvolve série romântica cristã para a Netflix

Dispensada da Globo no ano passado, Thereza Falcão assumiu um novo projeto no streaming. A autora, que assinou novelas como Novo Mundo (2017), Nos Tempos do Imperador (2021) e Elas por Elas (2023), está desenvolvendo uma série com temática cristã e foco em romance para a Netflix.

Na emissora líder de audiência,formava dupla com Alessandro Marson. Agora, segue caminho semelhante ao de Ângela Chaves, que também deixou a Globo e escreveu a série Pedaço de Mim para a Netflix. Ainda não há previsão de lançamento ou detalhes sobre o elenco e produção da nova obra. A informação é do O Globo.

Carreira de Thereza Falcão

A saída defoi oficializada em maio de 2024, durante uma fase de reestruturação na Globo. A emissora adotou uma política de contenção de despesas, priorizando roteiristas com projetos em produção. Autores que não estavam com obras em andamento foram desligados, com raras exceções dentro do núcleo de dramaturgia.

A novelista trabalhou como colaboradora em O Profeta (2006), Toma Lá, Dá, Cá (2007), Avenida Brasil (2012) e A Regra do Jogo (2015). Como co-autora, a novelista trabalhou em Cordel Encantado (2011) e Joia Rara (2013). Na Globo, ela conseguiu a autoria principal em O Pequeno Alquimista (2004) e Dom (2006). No início da carreira, Thereza Falcão ajudou como roteirista em Bambuluá (2001) e Sítio do Picapau Amarelo (2001).