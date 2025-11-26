Reprodução/ Instagram Francyne Ehlke

Franciny Ehlke, de 26 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para contar aos fãs que decidiu ir em lojas da 25 de março, em São Paulo. Nos últimos dias, ela recebeu denúncias de que alguns estabelecimentos estavam vendendo produtos copiados dela.

Assista:

A empresária optou por confirmar tudo pessoalmente e se surpreendeu ao ver as imitações. Em dados momentos da abordagem, a recém-casada ainda confrontou os funcionários sobre os itens copiados. Além disso, questionou ter o nome usado nas embalagens e não receber nada por isso.





"Muitas vezes recebemos reclamações de consumidores que tiveram alguma reação alérgica, manchas e outros malefícios e quando vamos investigar, descobrimos que a pessoa comprou uma maquiagem minha falsificada", desabafou.

"Então se atentem Muito a isso quando encontrarem meus produtos, e pode ser que vocês até encontrem com um preço semelhante das makes originais e sejam enganados", alertou.

Saiba mais

Em seguida, a influenciadora ainda ressaltou os danos que os consumidores de produtos falsificados podem enfrentar, principalmente por conta da composição inadequada e sem verificação profissional.

"A maioria não sabe que make falsificada pode ter metais pesados, ingredientes tóxicos, mofo, bactérias e zero controle sanitário", listou.

Por fim, ela declarou aos internautas que estava pensando em levar os itens originais e as cópias, com o intuito de fazer uma comparação laboratorial.

"Fui na 25 de março ver de perto as réplicas e falsificações dos meus gloss. Chocada. Querem que eu leve esses produtos fakes para o laboratório pra gente descobrir o que tem aqui dentro?", concluiu.