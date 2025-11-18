Reprodução/TV Globo Luciano Huck no Domingão

Luciano Huck poderá ganhar um novo programa no Grupo Globo. Trata-se de um projeto em desenvolvimento pelo canal GNT. A atração continua em fase inicial de criação, mas já é tratada como um dos principais investimentos da emissora para 2026.

A iniciativa se deve, principalmente, ao crescimento do apresentador nesse formato, com entrevistas que vêm alcançando repercussão internacional. A meta da Globo é ampliar a presença de Huck em temas de relevância e em conteúdos de maior profundidade. A nova aposta será no GNT, que busca fortalecer seu catálogo de entrevistas e reportagens especiais.

O interesse do canal pago nesse tipo de produção não é novidade; porém, Huck tem se destacado cada vez mais na área. Além da conversa com o príncipe William, o apresentador entrevistou o presidente Volodymyr Zelensky, em 2024, na Ucrânia.





Atualmente, a equipe trabalha na definição do formato e no alinhamento de agendas. O canal não informou o número de episódios, e a proposta final deve ser apresentada nos próximos meses. As informações são da jornalista Anna Luiza Santiago.

Enquanto o GNT desenvolve o novo projeto, o Domingão segue em alta na Globo. A atração ganhará um quadro de humor com desafios para a plateia, inicialmente previsto para o primeiro semestre deste ano, mas posteriormente adiado.

O programa está exibindo mais uma temporada da Dança dos Famosos, no ar até dezembro.

Em 2026, o Domingão contará com o retorno da Batalha do Lip Sync, formato que coloca duas personalidades em um duelo musical. A atração já teve quatro temporadas exibidas. A atração segue como um grande sucesso aos domingos.