Reprodução/ Instagram @vinisinger Vini Singer

Vinícius Souza de Menezes Santos, conhecido popularmente nas redes sociais como Vini Singer, foi sequestrado em São Bernardo do Campo, São Paulo, neste domingo (23). O famoso foi resgatado por policiais militares.

Segundo o influenciador, ele estava voltando de um evento quando bandidos o abordaram. Os sequestradores o mantiveram em um carro e exigiram transferências bancárias de até R$ 400 mil para liberarem ele.





"O trauma é complicado. Os vagabundos armados com metralhadora me agredindo e exigindo 400 mil reais de pix, mas eu acredito no trabalho da Polícia Civil, e eu não abaixo a cabeça para vagabundo", declarou no Instagram, onde soma mais de dois milhões de seguidores.

Já entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, ele detalhou o episódio. "Dois bandidos armados, um com metralhadora e outro com uma pistola. Colocaram uma touca na minha cabeça e me mandaram abaixar", lembrou.

"Começou a desferir vários ataques, ombradas, coronhadas nas minhas costas. Falavam que se eu não fizesse transferências, de R$ 100 mil, R$ 200mil, iam me torturar de todas as maneiras", relatou.

Desfecho

Reprodução/ Record TV - Domingo Espetacular Veículo tombado





A situação só foi concluída quando a polícia conseguiu chegar ao local do cativeiro após receber uma denúncia anônima. Ao perceberem a presença dos agentes, os criminosos tentaram escapar, dando início a uma perseguição que terminou quando o carro deles caiu em um córrego.

Durante o confronto que ocorreu em seguida, um dos envolvidos foi baleado e morreu no hospital. Outros seis participantes do grupo criminoso acabaram sendo detidos.