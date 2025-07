Instagram Nattan fala sobre internação e sintomas fortes de febre e dor no corpo

O cantor Nattan, de 26 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (9) para falar sobre o estado de saúde após uma breve internação. O artista relatou sintomas intensos de febre, dor de cabeça e cansaço. “ Sem força ”, escreveu. O episódio aconteceu um dia após ele ter sido levado a um hospital de luxo em São Paulo .

A informação foi compartilhada nos Stories do Instagram, onde Nattan apareceu ao lado da namorada, Rafa Kalimann, que o acompanhou durante todo o atendimento. Grávida do primeiro filho do casal, Rafa tranquilizou o parceiro enquanto ele recebia soro e passava por exames.

Casal compartilha momento no hospital

O cantor não revelou o diagnóstico, mas descreveu os sintomas. “ Nunca vi pegar para derrubar desse jeito. Dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo, sem força, 38/39 graus de febre, que vai e volta, vai e volta, vai e volta ”, disse. “ Negócio forte da gota ”, completou.

Depois do atendimento, Nattan voltou ao quarto e encontrou Rafa Kalimann deitada em sua cama. “ Ô, Rafaela, esse leito aí é meu. Grávida não pode ver um negócio que quer deitar ”, brincou, mostrando bom humor apesar do quadro.

O casal mostrou parte da estrutura do hospital, comparada a um hotel cinco estrelas. Eles puderam escolher o cardápio, que incluía entrada, prato principal e sobremesa. Um garçom levou a refeição diretamente ao quarto, com direito a taça.

Nattan também publicou uma foto recebendo o soro e agradeceu o apoio dos fãs. Nas mensagens, seguidores desejaram melhoras e mandaram palavras de carinho ao cantor e à influenciadora.