Reprodução/TV Globo Alvaro Xaro chora ao ver nota do público

O influenciador Alvaro Xaro foi eliminado da Dança dos Famosos no último domingo (23). No entanto, sua maior nota veio do público de casa. Ele se apresentou ao som de tango com a professora Mariana Tores e ficou bastante emocionado ao receber 9,9.

Luciano Huck ficou impactado com a confiança dada pelos telespectadores ao influenciador. "O Brasil ama esse menino", disse o apresentador da atração, que lamentou a eliminação do jovem. "Eu preciso falar com esse menino. Preciso te dar um beijo e um abraço. Parabéns pela entrega, foi maravilhoso te conhecer", afirmou o esposo de Angélica, que também se dirigiu a Mariana. "Vocês deram uma aula de perseverança e disciplina, como você gosta de falar. Foi um privilégio dividir o palco com vocês", disse.

Bastante emocionado, Alvaro aproveitou para agradecer ao Brasil por permiti-lo permanecer tanto tempo no quadro:





"Muito obrigado a cada um que votou e também à Mariana, que é uma professora incrível. Só eu e ela sabemos o que passamos todos esses dias. Estar aqui para mim, ao seu lado, Luciano, é uma vitória. Sempre senti que a régua era um pouco mais alta do que eu poderia alcançar, que cada dança foi uma evolução", disse.

Luciano Huck ainda convidou o influenciador para, na próxima semana, assistir à semifinal da Dança dos Famosos. Três duplas irão para a final.

Confira como ficou o ranking da semana:

1° Silvero Pereira - 196,4 pontos

2° Wanessa Camargo - 196,1 pontos

3° David Júnior - 196,0 pontos

4° Manu Bahtidão - 195,8 pontos

5° Alvaro Xaro - 194,6 pontos

Quem é Alvaro?

Alvaro Xaro é um influenciador alagoano de 26 anos, que ganhou destaque nacional por seus vídeos de humor. Natural de Maceió, começou a fazer sucesso em 2019, quando passou a mostrar seu cotidiano com a família e amigos nas redes sociais. Desde então, construiu uma base sólida, ultrapassando 24 milhões de seguidores em plataformas como TikTok e Instagram.

Seu sucesso aumentou ainda mais com a participação na Dança dos Famosos, ampliando seu alcance e consolidando seu nome como um dos maiores influenciadores da internet brasileira.