Reprodução/Instagram/@jimmycliff/YouTube Jimmy Cliff e seus maiores sucesso

A família do cantor e compositor Jimmy Cliff, uma das vozes de maior sucesso da história do reggae, comunicou nesta segunda-feira (24) a morte do artista. De acordo com sua esposa, Latifa, Jimmy sofreu uma convulsão seguida de pneumonia. A viúva agradeceu o carinho dos fãs e pediu privacidade neste momento difícil, enfatizando que mais detalhes serão divulgados em breve. Confira os maiores hits do cantor logo abaixo:

1 - I Can See Clearly Now





É uma canção escrita e gravada pelo compositor e cantor americano Johnny Nash. No entanto, foi regravada por Jimmy Cliff para a trilha sonora do filme Cool Runnings, alcançando o 18º lugar nas paradas da Billboard Hot 100 dos EUA em 1993. Na plataforma Spotify, o hit é o número 1 entre as músicas mais tocadas do cantor.

2 - You Can Get It If You Really Want





Escrita por Cliff, o sucesso de 1970 se tornou um hino de motivação e determinação. A canção aparece no filme The Harder They Come (1972), no qual o elenco conta com o próprio cantor, e chegou ao segundo lugar nas paradas britânicas.





3 - Vietnam





É uma poderosa canção de protesto presente em um dos álbuns de Jimmy. Em tom de carta aberta, ele aborda as tragédias humanas da Guerra do Vietnã, com forte apelo social. A música foi considerada por Bob Dylan como um dos seus protestos musicais preferidos.

4 - Now and Forever





Lançada em 1985, a canção fala sobre a suavidade dos laços afetivos duradouros e a promessa de continuidade, trazendo a ideia de um amor incondicional que resiste ao tempo. É uma amostra da grande versatilidade de Cliff, que demonstrou enorme capacidade de transitar entre lutas sociais e histórias íntimas.

5 - The Harder They Come





Clássico de 1972 e faixa central do filme que o apresentou ao mundo, reforça o grande impacto musical e cultural de sua carreira. Sua morte representa uma grande perda para o mundo musical; no entanto, seu legado continua vivo.