O plantão de notícias da TV Globo viralizou na internet após o anúncio da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Alguns perfis estão brincando com o fato da notícia ter entrado no ar interrompendo o momento em que era exibida uma suposta reportagem sobre arroto de gado.
A reportagem do jornal semanal Globo Rural abordava sistemas sustentáveis de produção agrícola com baixa emissão de gases do efeito estufa. O trecho específico que está dando o que falar, explicava o uso de um dispositivo de plástico conectado a um cano de PVC que ficava acima da narina da vaca para pegar gotas de secreção toda vez que a vaca arrotava ou espirrava.
No entanto, os usuários das redes sociais não perdoaram e estão debochando da situação e de seguidores de Jair Bolsonaro que são chamados de gado. E dizem que a exibição da matéira foi proposital.
Uma internalta comemora:
Este perfil comemora a prisão usando a frase do próprio ex-presidente:
Outro perfil afirma que foi um plantão de colecionador.
Um terceiro perfil elogia o roteiro de acasos durante o anuncio:
Uma internalta critica a situação em um vídeo publicado no Facebook:
O IG Gente questionou a emissora sobre um possível conhecimento da prisão do ex-presidente com antecedência, mas até o momento desta publicação não recebeu resposta.