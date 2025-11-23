O plantão de notícias da TV Globo viralizou na internet após o anúncio da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Alguns perfis estão brincando com o fato da notícia ter entrado no ar interrompendo o momento em que era exibida uma suposta reportagem sobre arroto de gado.

A reportagem do jornal semanal Globo Rural abordava sistemas sustentáveis de produção agrícola com baixa emissão de gases do efeito estufa. O trecho específico que está dando o que falar, explicava o uso de um dispositivo de plástico conectado a um cano de PVC que ficava acima da narina da vaca para pegar gotas de secreção toda vez que a vaca arrotava ou espirrava.

No entanto, os usuários das redes sociais não perdoaram e estão debochando da situação e de seguidores de Jair Bolsonaro que são chamados de gado. E dizem que a exibição da matéira foi proposital.

Uma internalta comemora:

Plantão da Globo anunciando a prisão de Bolsonaro entra em meio ao programa Globo Rural numa matéria sobre arroto de gado. Mais perfeito, impossível! pic.twitter.com/DiBtVdeV1Y — Laura Sito (@laurasito) November 22, 2025









Este perfil comemora a prisão usando a frase do próprio ex-presidente:

O Plantão da Globo que o país inteiro sonhou! BOLSONARO PRESO! Comemora, Brasil! GRANDE DIA! pic.twitter.com/Md1rgLF5mA— Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) November 22, 2025







Outro perfil afirma que foi um plantão de colecionador.

Plantão da Globo - edição de colecionador pic.twitter.com/19QWVF3NyQ — William De Lucca (@delucca) November 22, 2025



Um terceiro perfil elogia o roteiro de acasos durante o anuncio:

QUE ROTEIRO: Plantão da Globo anunciando a prisão de Bolsonaro entra em meio ao programa Globo Rural numa matéria sobre arroto de gado. MAIS PERFEITO, IMPOSSÍVEL pic.twitter.com/4fpcDy16Ts — Seja Subversivo (@sejasubversivo) November 22, 2025









Uma internalta critica a situação em um vídeo publicado no Facebook:









O IG Gente questionou a emissora sobre um possível conhecimento da prisão do ex-presidente com antecedência, mas até o momento desta publicação não recebeu resposta.











