O plantão de notícias da TV Globo viralizou na internet após o anúncio da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Alguns perfis estão brincando com o fato da notícia ter entrado no ar interrompendo o momento em que era exibida uma suposta reportagem sobre arroto de gado.

A reportagem do jornal semanal Globo Rural abordava sistemas sustentáveis de produção agrícola com baixa emissão de gases do efeito estufa. O trecho específico que está dando o que falar, explicava o uso de um dispositivo de plástico conectado a um cano de PVC que ficava acima da narina da vaca para pegar gotas de secreção toda vez que a vaca arrotava ou espirrava.

No entanto, os usuários das redes sociais não perdoaram e estão debochando da situação e de seguidores de Jair Bolsonaro que são chamados de gado. E dizem que a exibição da matéira foi proposital.

Uma internalta comemora:



Este perfil comemora a prisão usando a frase do próprio ex-presidente:



Outro perfil afirma que foi um plantão de colecionador.


Um terceiro perfil elogia o roteiro de acasos durante o anuncio:



Uma internalta critica a situação em um vídeo publicado no Facebook: 



O IG Gente questionou a emissora sobre um possível conhecimento da prisão do ex-presidente com antecedência, mas até o momento desta publicação não recebeu resposta. 




    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/2025-11-23/plantao-da-globo-viraliza-ao-anunciar-prisao-de-bolsonaro.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes