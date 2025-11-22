Reprodução Casimiro é condenado após pedir 'cadeia' para participante de reality

A LiveMode assumiu 100% da CazéTV após comprar, em 19 de novembro, a participação de Casimiro Miguel no canal. A negociação muda a estrutura do negócio e explica por que o streamer deixa o conteúdo que leva o próprio nome para ampliar atuação em um novo modelo societário no grupo.

Segundo o InvestNews, o acordo inclui a entrada de Casimiro no quadro de sócios da LiveMode Cayman, braço internacional que negocia direitos de transmissão e concentra investimentos de grandes empresas do mercado financeiro.

A mudança retira Casimiro do controle direto da CazéTV, criada em 2022 como parceria entre o streamer e a LiveMode. A empresa já tinha 51% da marca e, com a compra dos outros 49%, passa a comandar integralmente o canal responsável por transmissões como Brasileirão, Copa do Mundo e Olimpíadas.

Casimiro mantém atuação empresarial por meio da CMiguel Produções, mas agora integra uma estrutura mais ampla. A LiveMode Cayman negocia contratos para todas as operações da holding, incluindo a própria CazéTV. O movimento elimina limitações de atuação que existiam quando o streamer era sócio restrito ao canal.

A LiveMode Cayman reúne investimentos de grupos como General Atlantic e XP Investimentos. As empresas aportaram cerca de R$ 440 milhões em troca de pouco mais de 20% de participação, segundo estimativas do mercado. Não há informação sobre o percentual que Casimiro passa a deter no braço internacional.

A CazéTV nasceu como vitrine de grandes transmissões e ganhou força durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O sucesso consolidou a presença da LiveMode no cenário esportivo digital e abriu portas para novos acordos com entidades nacionais e internacionais.

A LiveMode foi criada pelos empresários Sergio Lopes e Edgar Diniz após a venda do Esporte Interativo em 2015. A empresa passou a atuar como intermediária de negociações de direitos, até migrar para a compra e administração direta desses eventos com a criação da CazéTV. Hoje, o grupo reúne direitos de competições como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Brasileirão, Copa do Brasil e torneios internacionais.