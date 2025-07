Reprodução/Internet Karine Alves revela que entrou “na cara de pau” na final da Copa do Mundo

Karine Alves, apresentadora da Globo, revelou que quase perdeu a final da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Mesmo presente no Lusail Stadium para comandar o pré-jogo da decisão entre Argentina e França, ela não tinha ingresso para assistir à partida.

Segundo, a emissora sorteou apenas três entradas entre os profissionais que estavam no país. Como não foi contemplada, ela decidiu tentar entrar por conta própria. “Logicamente eu não fui sorteada. Olhei para os meus colegas e falei: ‘Vamos tentar’. Recebi ok de um chefe e fui na minha cara de pau. Mostrei a minha credencial, nos deixaram entrar, peguei e guardei no bolso”, contou, durante evento no Museu do Futebol.

Dentro do estádio, a situação foi ainda mais inusitada. Sem assentos definidos, a contratada dae os colegas precisaram mudar de lugar várias vezes ao longo da partida. “Entramos em quatro, sentamos, mas ficamos o jogo todo pipocando dentro do estádio. Sentávamos, aí apareciam os donos dos lugares, levantamos e mudávamos. Vimos o jogo inteiro assim”, relatou.