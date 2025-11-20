Reprodução/Instagram Ariz engata relacionamento com diretora de TV

A atriz Heloísa Périssé, de 59 anos, que atualmente interpreta Zulma na novela "Êta Mundo Melhor!", da TV Globo, confirmou estar vivendo um novo relacionamento. Em conversa com Hugo Gloss, ela revelou que está namorando a diretora de TV e cinema Leticia Prisco, 46.

A informação já circulava nas redes sociais desde que uma reportagem do Jornal Extra apontou o romance e mencionou que a relação teria começado no fim do ano passado, repercutindo amplamente entre fãs e internautas.

O novo amor surge cerca de um ano após o término do casamento de duas décadas da atriz com o diretor Mauro Farias, pai de sua filha caçula, Tontom. Antes dele, Heloísa foi casada com Lug de Paula, o eterno Seu Boneco, com quem teve sua primeira filha, Luisa.

Discreta em relação à vida pessoal, Heloísa Périssé não deu mais detalhes sobre o início da relação, mas a confirmação marca um novo capítulo na vida afetiva da atriz, que recebeu apoio e mensagens de carinho do público nas redes sociais.