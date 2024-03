Reprodução/Globo BBB 24: Raquele

Nesta terça-feira (19), Raquele foi a décima terceira eliminada do BBB 24. A sister enfrentou uma rejeição no paredão com Alane e Beatriz.

Na votação, a doceira acabou levando a pior e entrou para a lista dos rejeitados com 87,14% dos votos. Já as rivais, Alane e Bia, seguiram com 10,94% e 1,92%, respectivamente.





Com a eliminação, Raquele bateu o recorde de rejeição da temporada, superando Marcus Vinicius, que saiu com 86,86%.





Tadeu Schmidt pontuou os pontos fortes de cada participante, além do tom de voz delas e depois questionou se elas saberiam quem são e quem estão sendo no jogo.





Formação do paredão

Matteus venceu a prova do anjo e imunizou Beatriz. Contudo, a sister logo perdeu a imunidade, já que Raquele usou o poder Curinga para vetar a decisão. A líder Giovanna, então, indicou a vendedora para o paredão.

Em uma votação aberta, os votos foram divididos entre Davi e MC Bin Laden, mas o motorista de aplicativo acabou sendo mais votado e caiu na berlinda, com seis votos. Já na votação do confessionário, Alane recebeu cinco votos e caiu na disputa mais uma vez.

Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden, que integraram a mira da líder Giovanna, ainda ganharam um poder na formação do paredão. O grupo entrou em consenso e indicou Raquele. A sister, Alane e Davi disputaram a prova bate e volta. O brother teve mais sorte e escapou.

