A cantora Vanessa da Mata falou sobre diversos abusos e assédios que sofreu. Em um desabafo, a artista relatou que sempre foi vítima de situações de violência de gênero, que iniciaram quando ainda era pequena e se repetiu ao longo de sua vida.

"Eu me lembro, no berço, de um cara mexendo comigo, fazendo coisas que eu não gostava. Lembro da angústia que era. Até hoje, eu tenho claustrofobia de situações que eu me sinto presa", contou.

"Eu lembro de entrar em um ônibus do basquete onde eu jogava e era mão na minha bunda, porque tenho uma bunda grande. A vida inteira eu escondi, mas era muito difícil", declarou. "Era sair no soco porque eu entrava na água e vinha um cara na praia com a mão na minha bunda", disse a cantora.





Além disso, Vanessa da Mata contou que foi assaltada onze vezes e chegou a sofrer uma tentativa de estupro.

"Eu fui assaltada dez vezes, onze vezes, e em duas eu sofri tentativa de estupro. Você tem que aprender a dizer não em situações onde você já é a vítima", frisou.

"Eu sou muito forte, geralmente mais do que os meninos. Estava em um carro e vi um menino de moto em cima de uma menina. Abri a porta, meti a mão e falei: 'está precisando de ajuda?' É mais forte do que eu, não posso ser uma espectadora de situações horrorosas", disse.

De acordo com a cantora, o assalto aconteceu no início da carreira.

"Se percebe muitas vezes no final. Eu fui roubada no começo da minha carreira, não tinha estourado ainda. Eu sou uma criatura de muita ambição. Sempre fui. Não saí de uma cidade de 5 mil habitantes no interior do Mato Grosso fingindo não ser. Eu sou", encerrou.