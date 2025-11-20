Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga comanda o Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga teve uma reação super excêntrica ao provar um pudim proteico durante o "Mais Você" da última quarta-feira (19). Ela estava com Ju Massaoka testando uma receita que viralizou na internet e prometia uma versão do doce com menos ingredientes, mais proteína, menos gordura e menos calorias.

Ao ver o resultado, Ana Maria ficou desconfiada, mas brincou: "Vamos usar cada colher porque vamos comer muito". Massaoka, então, sugeriu que a apresentadora provasse a versão feita no forno, enquanto ela experimentaria a da air fryer. "O teu está mais bonitinho", disse Ana Maria.





No entanto, ao pegar um pedaço, Ana Maria logo reclamou e desistiu de comer a sobremesa . "Eu não vou comer, porque eu não vou perder meu tempo", disse ela, arrancando risadas de sua equipe. "Não é pudim, é mais um omelete duro", comentou Ana Maria com sinceridade.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas ao longo dos anos passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.