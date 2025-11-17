Ana Maria Braga causa climão após ser chamada de
Ana Maria Braga causa climão após ser chamada de "coitada"

Ana Maria Braga  causou um climão após reagir a uma brincadeira de Alessandro Jodar durante o “Mais Você” desta segunda-feira (17). O jornalista participou do programa para comentar os jogos do fim de semana e fez uma piada após a derrota do Palmeiras para o Santos, o que gerou um momento desconfortável ao vivo.

No encontro exibido pelo programa,  Alessandro Jodar abraçou  Ana Maria e disse “Coitada” em tom de brincadeira. A apresentadora respondeu na hora e não deixou a situação passar. 

Ana Maria se afastou do colega e rebateu com firmeza: “Ah, para que esse coitada logo cedo? Sai de mim. Coitado é filho de rato que nasce pelado. Não sou eu. Coitada. Alguém me abraça e fala coitada? Isso nunca aconteceu na minha vida. É sério? Ninguém nunca me abraçou e falou ‘coitada’. Deus me livre e guarde. Não faz isso com ninguém”.

Jodar tentou contornar o climão e respondeu prontamente: “Tá bom, nunca mais. Aprendi”, disse o jornalista, visivelmente sem jeito diante da reação da apresentadora.

A conversa seguiu com Ana Maria explicando que o comentário atingiu seu lado torcedor. Ela afirmou que a piada incomodou por envolver o Palmeiras: “Pode falar do Palmeiras, mas coitada na minha orelha, a minha alma estremeceu”.

