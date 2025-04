Reprodução TV Globo - 30.4.2025 Ju Massaoka usa look inspirado em vestido polêmico de Lady Gaga

Ju Massaoka, conhecida pela atuação como repórter na Rede Globo, surpreendeu o público na manhã desta quarta-feira (30), quando esteve no "Mais Você". O motivo? A jornalista resolveu usar um modelito inspirado na polêmica vestimenta de Lady Gaga, que gerou debates em 2010.

Na época, a cantora e compositora estadunidense usou um vestido feito com carne para o MTV Video Music Awards. O look foi desenhado por Franc Fernandez, com styling de Formichetti, e dividiu opiniões, com destaque para as críticas de pessoas veganas sobre a peça.





No entanto, o intuito da musicista era debater sobre outras temáticas, como a necessidade de luta pelos direitos, por exemplo. Durante o programa apresentado por Ana Maria Braga, Massaoka tentou detalhar o protesto feito por Gaga, que foi extremamente rechaçada por grupos e ONGs a favor da causa animal.

"Ela estava protestando, fazendo uma declaração sobre direitos de liberdade de expressão, porque naquela época os militares dos Estados Unidos tinham uma lei que eles não podiam se declarar abertamente homossexuais. Se fosse homossexual, tudo bem, mas se se declarasse abertamente, podia ser expulso da corporação. E ela falou 'não, as pessoas têm que mostrar a sua verdade, nua e crua'", disse Ju.

O megashow

Mais de 1,6 milhões de pessoas são esperadas para o evento, segundo estimativas da prefeitura. O alto número de pessoas também se deve ao fato de a apresentação ser gratuita. Lady Gaga contará com o apolo de uma equipe de aproximadamente 250 funcionários.

Para a locomoção e também para o transporte da estrutura do show, a cantora e compositora estadunidense usou dois aviões jumbos. A montagem ocorrerá em Copacabana, com o "Mayhem on the Beach". Esta será a única apresentação da turnê da Mother Monster na América do Sul.