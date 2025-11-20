Reprodução/ Instagram Monyque, Virginia e Zé Felipe

Monyque Isabella, de 34 anos, surpreendeu o público nesta quarta-feira (19), quando usou as redes sociais para se pronunciar sobre uma polêmica envolvendo ela, o irmão, Zé Felipe, e a ex-cunhada, Virginia Fonsec a.

Nos últimos dias, internautas especularam que Monyque tivesse se afastado de Zé por conta de Virginia. Isso porque os irmãos não foram vistos juntos, ao passo que a filha de Leonardo já esteve com a antiga cunhada até mesmo na casa de Vini Jr., em Madri.





Após boatos, decidiu romper o silêncio. Ela descartou qualquer tipo de desentendimento com o irmão, garantiu que torcia pela felicidade dele, mas deu a entender que não se afastaria de Virginia, pois, além de ex-cunhadas, elas são amigas.

"A única coisa que desejo para o meu irmão e para a Vi é que eles sejam felizes e que Deus esteja à frente dos passos deles! Ele é meu irmão, nosso amor nunca vai mudar", escreveu no Instagram.

"E a Vi foi muito mais do que minha cunhada, ela era minha amiga e continua sendo. Os dois me deram duas sobrinhas maravilhosas e meu afilhado, que sou apaixonada! E é isso", acrescentou, citando Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.



Relembre

No dia 27 de maio, foi anunciado o término do relacionamento entre Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27. O ex-casal não detalhou o motivo da separação, apenas negou que tivessem brigado ou que o rompimento era uma estratégia de marketing temporária.

Eles destacaram que seguiriam sendo amigos e mantendo uma convivência harmoniosa, principalmente por causa dos três filhos que tiveram juntos. Ao todo, a influenciadora e o cantor se relacionaram por cinco anos.