Reprodução/Instagram/@jadepicon Jade Picon em novo projeto da Globo

A TV Globo anunciou, na noite da última terça-feira (18), o teaser de sua primeira novela vertical. Trata-se de "Tudo Por Uma Chance", que estreia nas redes sociais do canal em 25 de novembro.

Na chamada divulgada no perfil oficial da emissora, foram mostrados diversos detalhes que farão parte da trama, entre eles, a participação da influenciadora digital e atriz Jade Picon, o que tem gerado grande expectativa do público, especialmente após sua atuação em Travessia (2022).

A história acompanha Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem herdeiro e empresário de uma das maiores fortunas de São Paulo. Porém, prestes a se casar com a designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de uma situação inesperada: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, é apaixonada por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo e herdar sua fortuna.





O minidrama apresenta um novo panorama para o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte significativa de sua audiência diante das mudanças no consumo de entretenimento. Assim, a TV Globo, responsável por grandes obras da dramaturgia nacional, vem se adequando ao novo momento e buscando dialogar com o público, inclusive explorando diferentes formatos e temas.

Acompanhando uma tendência mundial, a emissora pretende alinhar-se a uma nova lógica de consumo no ambiente digital, explorando novas maneiras de contar histórias e conquistar o público das telas.

Os primeiros lançamentos ocorrerão na TV Globo e no Globoplay, por meio de conteúdos gratuitos nas redes sociais e de modelos pagos na plataforma de streaming, incluindo a disponibilização de capítulos abertos ao público.