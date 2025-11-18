Reprodução/Internet Rinaldi Faria foi demitido da Superintendência de Criação do SBT

O empresário Rinaldi Faria não faz mais parte da alta direção do SBT. Dono da marca Patati Patatá, ele foi desligado da Superintendência de Criação e Produção de Conteúdo da emissora nesta terça-feira (18). A saída ocorre após uma sequência de atritos internos e forte insatisfação entre apresentadores e setores da empresa, especialmente por conta de mudanças abruptas na programação.

Conflito com Ratinho pesou na decisão da cúpula do SBT

A instabilidade na grade, comparada nos bastidores à antiga “grade voadora” de Silvio Santos (1930-2024), causou ruído com o mercado publicitário e afetou a imagem da emissora. Internamente, Daniela Beyruti, presidente do SBT, foi alertada de que o cenário estava comprometendo a fidelização do público em um momento crítico de audiência.

Um dos episódios mais delicados foi o desentendimento entre Rinaldi Faria e Carlos Massa, o Ratinho. O apresentador recebeu com surpresa ajustes no horário de seu programa, sem comunicação prévia. Considerado um dos nomes mais influentes e rentáveis da emissora, Ratinho demonstrou insatisfação com a forma como as decisões estavam sendo tomadas, sem diálogo com os principais talentos da casa.

Ascensão rápida gerou resistência nos bastidores

Outros apresentadores, como Celso Portiolli e César Filho, também expressaram desconforto com a falta de estabilidade na grade e com a ausência de investimentos em atrações consolidadas. A política de austeridade liderada por Rinaldi foi considerada desequilibrada por parte da equipe artística e técnica.

Rinaldi Faria havia assumido a superintendência após a saída de Leon Abravanel Jr., sobrinho de Silvio Santos e colaborador por 45 anos na empresa. Sua nomeação, vista como repentina, causou resistência entre profissionais antigos. Embora atuasse como conselheiro próximo da presidência, seu perfil externo ao núcleo tradicional do SBT gerou insegurança sobre sua capacidade de gerir o conteúdo artístico.

As interferências de Rinaldi na criação e direção de programas foram vistas como desalinhadas com a realidade atual da emissora. Enquanto Leon era reconhecido por sua visão estratégica e afinidade com a história da casa, Rinaldi priorizou cortes e ajustes considerados ineficazes por parte da equipe.