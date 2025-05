Reprodução: Instagram/@jadepicon Jade Picon

Famosa desde a adolescência, o nome de Jade Picon não é recente para uma parte do público: ao longo de sua carreira na internet, a jovem firmou o seu lugar no mundo das celebridades ao se tornar uma influenciadora.

Após participar do Big Brother Brasil, em 2022, sua vida tomou rumos diferentes: no mesmo ano, a artista foi convidada para protagonizar a novela Travessia, ao lado de Lucy Alves e Chay Suede.

No folhetim de Glória Perez, uma das autoras mais requisitadas do Brasil, ela vivia Chiara, uma patricinha apaixonada por Ary (Suede). Além da obra na TV Globo, Picon começou a se profissionalizar e decidiu construir uma carreira no audiovisual.

Filme

Reprodução: Instagram Jade Picon em "Cinco Júlias"

Com Ananda Morais, Ayomi Domenica, Sanny Feijó e Valentina Daniel, a intérprete irá protagonizar Cinco Júlias, do diretor e roteirista Matheus Souza.

Inicialmente uma peça de teatro em 2016 e, em 2020, um livro adaptado pelo próprio cineasta, a trama se concentra em 5 garotas que se chamam Júlia e precisam lidar com a revelação de seus segredos. Unidas pelo medo, as jovens terão umas às outras para enfrentarem os obstáculos da vida.

Reality

Reprodução/Globoplay Jade e Paulo André

Na 22ª edição do BBB, Picon viveu diversos momentos que ficaram marcados durante sua passagem pelo programa, como a rivalidade com Arthur Aguiar e o romance com Paulo André.

Sétima eliminada da competição, a influenciadora enfrentou o campeão em um paredão histórico: com 84,93% dos votos, Jade se despediu dos colegas de confinamento.