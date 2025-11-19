Reprodução/Instagram/@mairacardi Maira Cardi fala de procedimento de botox

Maíra Cardi contou, na última terça-feira (18), sobre um momento que viveu após aplicar botox. Ao falar sobre o procedimento, a influenciadora percebeu uma notória diferença entre as sobrancelhas e decidiu mostrar tudo em vídeo.

A empresária também ressaltou que até sua filha notou uma mudança em sua expressão.

"Olha que ridícula eu estou. O pior é que tenho um casamento no sábado, do qual serei madrinha, e olha isso. Como vou assim ao casamento? A gente fez o negócio para ficar bonito e ficou feio", revelou.

Além da questão estética, Maíra falou sobre o quanto tem sido difícil ficar longe da filha recém-nascida, Eloáh, desde que pegou uma gripe. A famosa contou que vem tentando manter todos os cuidados devido à criança, mas que a piora nos sintomas impossibilita qualquer contato no momento.





"Antes eu estava vendo a Eloáh de máscara, agora que peguei essa gripe congestionada, não vai dar", disse. A ex-BBB contou que chorou por não poder se aproximar da pequena. "Ela está ficando gordinha e lindinha, e eu penso: 'Ela não sabe mais quem sou eu, porque teve poucos dias comigo; está só com a babá'. Estou arrasada", afirmou a empresária, que ficará sem contato com a filha por sete dias.

Maíra Cardi diz que vai excluir Instagram

Maíra Cardi anunciou na última segunda-feira (17) que vai excluir o perfil com 9 milhões de seguidores no Instagram porque considera a rede “ácida e poluída”. A coach explicou que a plataforma deixou de fazer sentido em sua rotina e confirmou que seguirá ativa somente no TikTok.

"Sou muito grata ao tempo que a gente passou juntos, a tudo que aconteceu, aonde eu cheguei graças a vocês, ao carinho, a tudo mais. A gente vai excluir a minha conta do Instagram para sempre. Excluir excluída mesmo", disse ao iniciar o anúncio.

Para ela, o afastamento também envolve bem-estar emocional. "O Instagram está uma terra de ninguém, um negócio ácido, poluído. Não me faz bem. Ai, eu acho que vou me liberar quando eu excluir meu Instagram", desabafou.

Maíra encerrou dizendo que está animada com a nova fase. "Eu tô amando a outra plataforma, a abordagem que eu escolhi ter lá. Lá me faz bem, aqui não. A vida é assim: às vezes o que fazia sentido pra gente deixa de fazer, e é preciso saber a hora de sair em grande estilo", concluiu.