Reprodução/Instagram/@fatimabernardes Fátima Bernardes entrevista artistas internacionais

A apresentadora Fátima Bernardes recebeu Kim Kardashian, Niecy Nash-Beetys e Sarah Paulson para um brunch. O encontro é uma forma para divulgar o lançamento de Tudo Justo, nova série do Disney +.

Criada por Ryan Murphy, a série foi detonada pelos críticos americanos devido à história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio. Eles abandonam um grande escritório dominado por homens para fundar seu próprio. Kim baseou sua personagem, Allua Grant, em sua advogada, Laura Wasser.

As quatro atrizes vieram ao Brasil para divulgarem a série, realizado no Rio de Janeiro.

O encontro, que foi divulgado no Instagram, mostrou um bate-papo bem-humorado onde Fátima Bernardes ensina as atrizes a "bater" um leque. Elas ainda adiantam pequenos spoilers da temporada. Tudo será divulgado na plataforma YouTube.





Tudo Justo estará disponível para o streaming no Disney+.

Encontro

O Encontro foi inicialmente apresentado pela apresentadora Fátima Bernardes desde junho de 2012. O programa de nome homônimo, mesclava informação, entretenimento, prestação de serviço, música, humor e interatividade com o público. Na primeira fase, o jornalista Lair Rennó informava notícias em tempo real.

Em 13 de abril de 2023, a Globo anunciou que Fátima deixaria o encontro para se dedicar a próxima temporada do The Voice Brasil. Então, o canal inverteu o Mais Você de Ana Maria Braga e colocou Patrícia Poeta como apresentadora da atração.

No entanto, a veterana foi bastante criticada por telespectadores, já que o lançamento do Encontro em 2012, extinguiu a única programação infantil na emissora, a TV Globinho. Fato que lhe rendeu críticas.

"Eu falava: 'isso aí não está bom, não. Tem um espaço aí que dá para encaixar'. E comecei a ouvir que a própria TV estava com uma certa estranheza para esse horário, um horário que não tinha anunciante. Aí eu sugeri [o Encontro]", disse sobre sua sugestão para o programa matinal, extinguindo a atração infanto-juvenil.