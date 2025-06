Imagem: Reprodução/TV Globo Juliette no Saia Justa









Juliette Freire falou sobre sua intimidade no Saia Justa, atração do GNT da qual faz parte do elenco. Aos 35 anos, a campeã do BBB21 contou que mantém o uso de preservativo mesmo estando em um relacionamento estável.

No bate-papo com Eliana, Erika Januza, Bela Gil e os convidados da edição , Fernanda Lima e Gil do Vigor, a cantora confessou que chegou a terminar uma relação amorosa devido à recusa do parceiro em usar proteção.

Na atração, ela relatou como foi a experiência com esses parceiros:

"Eu sempre fui muito cuidadosa com isso, mas tive relacionamentos em que a pessoa se recusava a usar preservativo. Quando eu pedia, a pessoa dizia: 'É você que tem alguma coisa'. Ou então: 'Se não for assim, eu não quero, não consigo, é ruim'" , iniciou.





Juliette contou que chegou a terminar relacionamentos por esse motivo.

"E acabei relacionamentos por isso. Hoje, todas as minhas relações atuais eu trato como se fosse um pré-nupcial, com exames. Mesmo em um relacionamento estável, não deixo de usar camisinha" , afirmou.

A vencedora do BBB21 também revelou ter passado por uma situação desconfortável com um parceiro:



"Já passei por um episódio em que o parceiro tirou [o preservativo] na hora do ato, escondido. Depois disso, passei a me cuidar ainda mais. Faço exames, e, se estourar ou acontecer alguma coisa, estou segura — se é que a gente pode falar assim. Tento de todas as formas me proteger e cuidar da minha saúde" , concluiu.

Juliette no GNT

Juliette, que saiu como a grande campeã do BBB21, logo depois enveredou pela carreira musical e, recentemente, voltou à Globo no sofá do Saia Justa, no GNT. A paraibana atualmente divide a apresentação da atração com Erika Januza, Bela Gil e Eliana.

“Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar o meu melhor e retribuir ao público tudo o que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo, e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada” , comemorou, na época.