Reprodução/Instagram/@gabidu Gabriela Duarte e Regina Duarte

A atriz Gabriela Duarte, conhecida nacionalmente por tramas como Top Model e Por Amor, abriu o jogo sobre o desgaste que enfrentou durante muitos anos ao lado da mãe, a também atriz Regina Duarte. As duas viveram mãe e filha no folhetim de Manoel Carlos em 1997.

Gabriela destacou que, quando percebeu, ela e Regina haviam formado uma dupla.

"Comecei nova, mas quando me dei conta já era quase tarde, porque a gente já estava muito junto e misturado", disse em entrevista à atriz Maria Ribeiro.

De acordo com Gabriela, esse incômodo a fez se afastar da mãe profissionalmente, para dissociar suas imagens.





"Quando eu comecei a entender que a gente já não tinha mais para onde ir que não parecesse uma coisa muito forçada, falei: 'Chega'", afirmou.

A atriz também contou que chegou a ser criticada por fãs por ter se afastado de trabalhos ao lado da mãe.

Em uma declaração ao documentário As Helenas de Manoel Carlos, Gabriela revelou que contracenar com Regina sempre lhe trouxe segurança.

"É confortável contracenar com uma pessoa com quem você tem tanta cumplicidade. É muito bom", completou.

Além de Por Amor, mãe e filha trabalharam juntas pela primeira vez em Top Model (1989), numa breve participação de Regina no folhetim. Voltaram a contracenar em Chiquinha Gonzaga (1999) e A Lei do Amor (2016).