O filme "Silvio Santos Vem Aí" chega aos cinemas nesta quinta-feira (20), em pré-estreia. A trama se passa em 1989, quando o apresentador surpreende o Brasil ao se candidatar à Presidência, com o apoio de sua esposa, Iris Abravanel, interpretada por Regiane Alves nas telonas.

Protagonizado por Leandro Hassum, que dá vida a Silvio Santos, o ator falou sobre a expectativa de interpretar o maior comunicador da televisão brasileira no cinema. Ele também comentou se já conhecia o dono do SBT ou sua família.

"Não conheço ninguém da família, nunca vi o Silvio Santos (1930-2025), embora tenha morado perto dele em Orlando, mas a gente nunca se cruzou. Nem no Troféu Imprensa: no dia em que eu fui, ele passou mal e outra pessoa fez a entrega", disse ao canal Intervenção, no YouTube.





Hassum destaca que é uma grande responsabilidade interpretar o empresário e afirma que passou por uma preparação intensa para assumir o papel.

"Fazer o Silvio Santos é uma responsabilidade. Estou feliz e curioso para ver, no cinema, na pré-estreia, como vai ser a reação da galera quando eu entrar. Disso eu estou bem curioso", revelou.

No entanto, Daniela Beyruti Abravanel, presidente do SBT e filha de Silvio Santos, revelou em um comentário no Instagram que está bastante ansiosa para assistir à produção sobre o pai.

"Muito curiosa para assistir. Pelo pouco que estou vendo, acho que vou gostar", afirmou a empresária.

O projeto conta ainda com as participações de Mario Matias (Pedro de Lara), Diego Montez (Wagner Montes), Fernanda Sanches (Sônia Lima), Bianca Duarte (Flor Fernandez), Charles Oliveira (Décio Piccinini) e Gabi Spaciari (Elke Maravilha).