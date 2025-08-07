Reprodução/Internet Gabriela Duarte revela que perdeu papel em A Indomada

Gabriela Duarte, longe das novelas desde Orgulho e Paixão (2018), relembrou um episódio de sua carreira em 1997, quando foi desconvidada de A Indomada, da Globo, antes mesmo de começar as gravações.

Em entrevista ao podcast Cortadas do Firmino, Gabriela Duarte contou que havia sido escolhida para interpretar Grampola, mas acabou substituída antes da estreia. “Estava morando fora, estudando teatro e me chamaram para fazer uma novela. Fiquei toda animada e voltei animadíssima. E aí, me desconvidaram", detalhou.

"Era A Indomada. Eu ia fazer a Grampola. Era um papel que eu adorei. Poxa, ela era uma prostituta. Para mim, era um super desafio. Eu adorei, mas aí me desconvidaram”, disse a filha de Regina Duarte.

Convite para atuar em Por Amor



O papel acabou ficando com Karla Muga. “Eu fiquei arrasada, não entendi o porquê. Me deixaram ali encostada durante quase um mês, e eu remoendo aquilo. Com 19, 20 anos, você fica péssimo, acaba o mundo para você”, relembrou.

Pouco depois, a Globo ofereceu a ela um dos papéis mais marcantes de sua trajetória: Eduarda, em Por Amor (1997). “Dali a pouco, me vieram com essa proposta de Por Amor. Foi por isso que não me colocaram naquela novela”, contou Gabriela Duarte. A atriz começou sua carreira na Globo em 1989, na minissérie Colônia Cecília e na novela Top Model.