A24 Kristen Stewart em Love Lies Bleeding: O Amor Sangra





Em 2016, Kristen Stewart subiu ao palco para receber um troféu durante o Elle Women in Hollywood Awards e, imediatamente, agradeceu o convite e o reconhecimento. Em seguida, veio a alfinetada: "Seria um retrocesso se eu não dissesse o quanto anseio pelo tempo em que não seja mais necessário um evento especial para mulheres".

Esse tempo ainda não chegou, e Stewart não hesita em dizer isso. Aliás, essa foi uma das primeiras frases de seu discurso de abertura no Almoço das Mulheres da Academia, apresentado pela Chanel, proferido diante de uma plateia repleta de estrelas e quase exclusivamente feminina, sentada ao ar livre no belíssimo terraço Dolby Family, do Museu da Academia. A lista de convidadas incluía: Kate Hudson, Sarah Paulson, Kerry Condon, Tessa Thompson, Zoey Deutch, Kaitlyn Dever, Claire Foy, Riley Keough, Julia Louis-Dreyfus, Emma Mackey, Alicia Silverstone, Felicity Jones e muitas outras.

Vertigo Films Kristen Stewart em Crimes do Futuro





Após prestar homenagem à mulher que a trouxe ao palco neste momento — Kristen Stewart fez sua estreia na direção de longas-metragens, adaptando o aclamado livro A Cronologia da Água, de Lidia Yuknavitch — a atriz indicada ao Oscar, observou como foi emocionante contemplar um mar de mulheres. "É absolutamente incrível ver todas vocês aqui, em carne e osso."

Mas a atriz também disse que "a necessidade urgente de nos conectarmos e nos fortalecermos juntas é evidente", seja esse encontro de dia ou de noite.

(Estudos recentes mostram que a produção de filmes dirigidos por mulheres e pessoas de cor, estagnou e continua em declínio, com base em dados de 2025.)

Embora Stewart possa ter mudado de opinião sobre eventos que promovem o protagonismo feminino, ela não perdeu a sua indignação. Pode-se até dizer que ela a alimentou, como forma de alertar sobre a situação das mulheres em Hollywood, principalmente, daquelas que trabalham atrás das câmeras.

Bleecker Street Kristen Stewart em Love Me

“No período pós- #MeToo, parecia possível que as histórias feitas por e para mulheres, finalmente recebessem o reconhecimento que merecem, que pudéssemos ser autorizadas, ou até mesmo, encorajadas a expressar a nós mesmas e nossas experiências compartilhadas, todas as nossas experiências, sem filtros. Mas, agora, posso atestar a luta árdua que se trava a cada passo quando o conteúdo é muito sombrio, muito tabu, quando a franqueza com que se apresenta observações sobre experiências rotineiramente vividas por mulheres, frequentemente provoca repulsa e rejeição. Mas, são verdadeiras e eu não me sinto repugnante”, disse Kristen Stewart.