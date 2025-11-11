Reproduçao TV Globo Regina Duarte na Globo



Regina Duarte, de 78 anos, não escondeu quem pretende apoiar para o cargo de Presidente nas eleições de 2026. Após seguir Lula (PT) nas redes sociais, a atriz surpreendeu ao revelar que apoiará o filho de Bolsonaro.

No Instagram, ela compartilhou a manchete de um jornal que rotulava Flávio Bolsonaro como possível candidato na disputa eleitoral. Vista em “Rainha da Sucata”, reprise da Globo, Duarte se mostrou favorável a esse cenário.





Para ela, esta seria a melhor opção para as eleições de 2026. Contudo, o posicionamento dividiu opiniões, principalmente pela saída polêmica dela do cargo de Secretária da Cultura em 2020.

“Tô junto. [Flávio Bolsonaro] É a proposta mais inspiradora pro país com que eu sonho… Diz aí : o que você pensa? Sou totalmente aberta à emissão de opiniões contraditórias. É assim que vivo a Democracia que nos rege, graças a Deus”, escreveu na rede em que acumula mais de 3,5 milhões de seguidores.

A declaração causou furor na web, com comentários favoráveis e contrários ao posicionamento político defendido por ela. "Concordo em gênero, número e grau", disse um. "Não é possível que depois de tudo, ela vai continuar apoiando a família Bolsonaro", reclamou outro.

Relembre

Convidada pelo Governo Bolsonaro, ela ficou apenas 74 dias na função e foi desligada de forma conturbada. A artista deixou as artes cênicas para assumir o cargo político e não retornou às telinhas desde então.

Revista

Agora, Regina Duarte pode ser assistida na Rede Globo, mas não em um papel inédito. A atriz está de volta em “Rainha da Sucata”, folhetim escolhido para substituir o remake de “A Viagem” no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Escrita por Silvio de Abreu, a novela traz Regina na pele de Maria do Carmo, protagonista humilhada pela elite paulistana e que sonha em ganhar prestígio social. Tony Ramos e Gloria Menezes também assumem personagens de destaque na produção.