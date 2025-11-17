Reprodução/Instagram/@nicolebahls Nicole Bahls está aproveitando em Nova York

Nicole Bahls escolheu Nova York, Estados Unidos, para celebrar a chegada dos seus 40 anos. A famosa optou por uma programação intimista ao lado de sua mãe, Vera Barbosa, e de amigos. Em diversas fotos e vídeos compartilhados, ela aparece radiante com o momento.

"Obrigada, Deus, por mais um ano… e pela saúde da minha família, que me abraça e me ensina a amar todos os dias", disse Nicole ao celebrar a nova data.

Além disso, a artista apareceu diretamente da Times Square, no telão do Domingão com Huck, no último domingo (16), para comentar sua ausência na atração da Globo.





A influenciadora logo avisou que não poderia ser substituída e informou que, na próxima semana, estará no palco do programa. Enquanto isso, aproveitou o fim de semana para curtir a viagem.

Luciano Huck, então, preparou uma surpresa para a ex-panicat. Nas imagens, apareceram fotos de Bahls no telão da Times Square, deixando a artista emocionada.

"Gente, meu Deus, que chique! Gente, não acredito. Obrigada, Luciano", disse Nicole.