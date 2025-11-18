Reprodução/RedeTV! Datena dá bronca ao vivo

O apresentado r José Luiz Datena deu uma bronca ao vivo durante o Brasil do Povo da última segunda-feira (17). Conhecido por ter um temperamento forte e por não ter receio de falar o que pensa, ele não poupou a equipe da RedeTV! após a exibição de uma propaganda enquanto comentava uma notícia. "Eu estou falando de uma coisa importante e colocam na hora errada", reclamou.

O episódio ocorreu enquanto o jornalista conversava com a repórter Janaína Barros, que estava nas ruas realizando um quadro sobre a busca por roupas e produtos com preços acessíveis, popularizados por aplicativos de compras.

De repente, surgiu na tela um anúncio do RedeTV! GO, o serviço de streaming do canal. A vinheta tapou a imagem de Janaína, o que gerou uma reação inesperada de Datena. Irritado, o apresentador se dirigiu diretamente à produção da emissora.





Na sequência, o comunicador pediu que o anúncio fosse retirado do ar. "Não sei por que botaram esse negócio aí. Tira isso daí! O que é isso aí? Tira esse negócio daí agora, pô!", disparou.

Após a bronca, Datena fez questão de reforçar que o problema não era a propaganda em si, mas o momento em que ela foi veiculada. A interrupção tirou o foco do assunto que estava sendo tratado com a repórter e com o público.

"Eu estou falando de uma coisa importante e colocam na hora errada. Tem que botar na hora certa!", concluiu Datena.

Logo em seguida, a propaganda foi retirada do ar e a reportagem pôde ser concluída. Após a interrupção, o Brasil do Povo seguiu com suas pautas habituais.