Reprodução: SBT Geraldo Luís fala sobre boato sobre Datena

Geraldo Luís participou do programa No Alvo na última segunda-feira (4). Entre os temas abordados, o apresentador foi questionado sobre uma manchete que, supostamente, atribuía a ele a afirmação de que seria melhor do que José Luiz Datena.

"Quem falou pra você que eu disse que era melhor que o Datena?", reagiu o jornalista, visivelmente incomodado. "Eu me lembro perfeitamente que saiu, sim, uma nota... na época do Balanço inclusive: 'Geraldo Luís falou que é melhor que o Datena'" , continuou, negando veementemente que tenha feito tal declaração.





Ele ainda completou: "Essa jornalista que falou isso na época mentiu. Tem muita lorota plantada, vocês sabem disso. Eu não sou melhor que ninguém, tenho o meu espaço. Mas, na época, nós fomos muito comparados, porque nosso estilo policial era muito parecido. Foi só isso" , explicou.

Ao ser questionado sobre um suposto envolvimento com a influenciadora Geisy Arruda, o apresentador foi direto:

"Se eu tivesse tido, qual o problema? Qual o problema? Eu transo com quem eu quero. Minha vida é minha, sou solteiro, não estou enganando ninguém" , disse.

Apesar da resposta enfática, Geraldo negou qualquer relacionamento amoroso com Geisy e ainda a chamou de "marqueteira", insinuando que a repercussão do assunto teria sido promovida por ela mesma.

Geraldo Luís faz acusação ao SBT

Dando prosseguimento a atração, a fez uma pergunta na qual Geraldo respondeu na lata.

"Qual o seu limite para invadir a intimidade das pessoas?" , indagou a voz da inteligência artificial.

"O mesmo que vocês do SBT não tiveram, porque antes de ser um comunicador, um apresentador, o cara que faz dar risada, eu sou um jornalista, aqui tem um repórter, o cara que não tem medo de ir para a rua" , iniciou o apresentador.

"O mesmo limite que vocês aqui no SBT não tiveram, vocês acabaram tomando um furo nosso. O programa na RedeTV!, com um alcance diferente do de vocês, deu 3,5 pontos no Ibope no domingo. Eu fui lá e descobri o irmão da Suzane" , continuou.

Por fim, o jornalista garante que não houve exploração em sua antiga atração, Geral do Povo, na RedeTV!.

"Na segunda-feira, o que vocês fizeram aqui? No programa do Marcão e da Christina Rocha, vocês correram atrás da pauta que nós já tínhamos feito. Ou seja, vocês - assim como qualquer um - também podem dar um furo de reportagem. Portanto, isso não é exploração" , finalizou.