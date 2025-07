Reprodução/Internet Audiência do Fica com a Gente sobe 300% com internação de Edu Guedes

O Fica com a Gente, programa matinal da RedeTV!, registrou sua maior audiência do ano nesta quarta-feira (9), impulsionado pelo interesse do público nas atualizações sobre o estado de saúde de Edu Guedes.

O apresentador está afastado após passar por uma cirurgia no pâncreas. A atração cresceu 300% no Ibope em comparação com as quatro quartas-feiras anteriores. Segundo dados consolidados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna, o programa marcou média de 0,4 ponto na Grande São Paulo, com pico de 0,6.

O desempenho garantiu a sexta colocação entre os canais de TV aberta — um salto relevante para a RedeTV!, que há um mês ocupava as últimas posições na faixa matinal. Durante 11 minutos não consecutivos, a atração chegou a ultrapassar a Band, algo considerado raro no horário.

Com a ausência de Edu Guedes, a apresentação foi assumida interinamente por Silene Gonçalves, Eduardo Gomes Lima e Gabriela Montemezzo, que mantiveram o foco nas informações sobre o quadro clínico do chef de cozinha.