Um dos questionamentos mais recorrentes entre os internautas diz respeito ao afastamento repentino dos humoristas Álvaro e  Gessica Kayane, popularmente conhecida como Gkay. 

Se antes os influenciadores eram vistos com frequência juntos, hoje em dia as aparições públicas são raríssimas. Após várias especulações de brigas e desentendimentos,  Alvaro se manifestou em relação a isso.


Segundo ele, há uma questão que tanto ele quanto ela não irão comentar. "Mas existe um assunto que, tanto para mim quanto para ela, é sempre ‘não’. Inclusive, era para eu ter falado ‘não’ aqui também”, disse em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

"Eu não sei. Desejo todo o sucesso pra ela. Vi que ela está sambando, né? Está maravilhosa. A gente se encontrou agora no Ivete Clareou, se cumprimentou direitinho e vai seguindo assim, com respeito e carinho sempre”, acrescentou.

"BBB" vem aí?

O humorista admitiu que toparia entrar na próxima edição do "Big Brother Brasil", que será composta por anônimos, famosos e ex-participantes de outras edições. Atualmente, ele é competidor do "Dança dos Famosos".

Durante a entrevista, ele também comentou como tem sido esse processo na disputa exibida semanalmente no "Domingão com Huck", da Rede Globo.  “Está sendo incrível, a cada etapa que eu passo", afirmou. 

"Cada final de semana é uma superação. Coisas que eu nem sabia fazer, chego lá e aprendo. É incrível, uma experiência única, todo mundo que for convidado tem que ir, tanto professor quanto para os famosos”, concluiu.

