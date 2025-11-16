Após beijão em festa, Júlio e Tata Estaniecki almoçam juntos

O aniversário de 32 anos de Tata Estaniecki movimentou as redes sociais neste fim de semana. A influenciadora, que anunciou a separação de Júlio Cocielo há cerca de um mês, voltou a aparecer ao lado do ex-marido durante as comemorações realizadas no sábado (15) e no domingo (16).
Após a pool party da véspera, a influenciadora reuniu a família para um almoço íntimo e novamente apareceu ao lado de Júlio.
Neste domingo (16), Louise Estaniecki, irmã de Tata, publicou em seus stories um vídeo do almoço em família, no qual Júlio aparece sentado ao lado de Tata e depois cantando parabéns junto com os filhos.
Durante a festa deste sábado (15), um vídeo surpreendeu os fãs. Isso porque, em meio à celebração, o ex-casal acabou trocando um beijo, levantando especulações sobre uma possível reconciliação.
Enquanto Felipe Amorim se apresentava, o cantor incentivou Tata e Júlio a se beijarem. Diante dos gritos e aplausos do público, os dois atenderam ao pedido.