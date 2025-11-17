Reprodução Instagram/ @shawnmendes @brunamarquezine Shawn Mendes e Bruna Marquezine

Após serem flagrados na área vip do show de Dua Lipa em São Paulo, Shawn Mendes e Bruna Marquezine voltaram a ser vistos juntos. Neste domingo (16), o cantor e a atriz estavam em uma festa organizada pela cantora da turnê "Radical Optimism".

Assista:

Além de Mendes e Bruna Marquezine, o evento contou com outros famosos da classe artística brasileira. O músico Carlinhos Brown, a atriz e cantora Clara Buarque, a designer Sasha Meneghel, o cantor João Lucas e a modelo Julia Rodrigues eram alguns dos convidados.





Em vídeos publicados em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter, é possível ver as celebridades juntas em uma roda de samba. O reencontro de Bruna e Shawn reacendeu as especulações de um suposto romance entre eles.

Relembre

Apesar de terem viralizado neste fim de semana, Marquezine e Mendes são alvo de especulações sobre um possível envolvimento desde 2017, quando o cantor participou do Rock in Rio. Pouco depois do festival, os dois passaram a se seguir nas redes.

Desde então, o artista começou a curtir diversas publicações de Bruna em redes como o Instagram. Muitos fãs, inclusive, alimentam a esperança de que eles engatem um namoro sempre que essas curtidas voltam a chamar atenção.

De acordo com a página Circo da Mídia, neste ano, os dois teriam sido vistos em clima de romance após a apresentação de Shawn no Lollapalooza Brasil, durante um after organizado pelo filho de Faustão, o apresentador João Guilherme.

Estados civis

Mendes declarou estar solteiro em dezembro de 2024, embora já tenha se relacionado com nomes conhecidos, como Camila Cabello. Bruna, por sua vez, anunciou o fim do relacionamento com João Guilherme em fevereiro deste ano, mas os dois têm aparecido juntos com frequência nos últimos dias e muitos fãs cogitavam a possibilidade de uma reconciliação entre o ex-casal.