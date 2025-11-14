Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga falou sobre os benefícios da energia solar

A apresentadora Ana Maria Braga falou sobre o uso de placas solares no Mais Você na última quinta-feira (13). A veterana exibiu o momento em que a energia elétrica chega a comunidades distantes da Amazônia e falou sobre uma experiência que viveu em sua fazenda, quando passou a adotar a fonte de energia renovável.

A famosa, que demorou a utilizar placas solares, se surpreendeu com o resultado positivo na economia de luz, que caiu 75% em um ano de uso.

"Olha, energia solar é importante, né? Lá no comecinho, há uns 15 anos, eu acho, mais ou menos, quando começaram a lançar as placas de energia solar, eu até relutei um pouco, porque eram muito caras. Daí, de um tempo para cá, no começo do ano passado, eu instalei placas de energia solar na fazenda. Fiquei surpresa, gente, fiquei surpresa com a economia. É um assunto pessoal meu, eu sei, mas eu acho que vale contar, porque você não faz ideia do que é reduzir a despesa", falou.





Para mostrar a diferença, a apresentadora exibiu um gráfico comparando a conta de luz antes e depois da instalação. Em 2024, os valores estavam entre R$ 4 mil e R$ 5 mil. Já em agosto, setembro e outubro de 2025, as faturas minguaram para valores entre R$ 800 e R$ 1,9 mil, demonstrando, segundo ela, o impacto da energia limpa no meio ambiente e no bolso.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas ao longo dos anos passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané - ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.