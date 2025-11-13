Reprodução/Instagram/@jonasalmeida Jonas Almeida perdeu parte da audição em quimioterapia

O ex-apresentador da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, Jonas Almeida, revelou que perdeu parte da audição devido ao tratamento contra um câncer no pulmão. O jornalista afirmou nas redes sociais que está ouvindo “abafado”, em razão de uma complicação provocada por um efeito tardio da quimioterapia.

"'Você está proibido de ir a shows, cinema ou qualquer lugar com som relativamente alto pelas próximas seis semanas!', decretou minha otorrino após eu ficar completamente surdo do ouvido direito no dia do meu aniversário, por um efeito tardio da quimioterapia que pode ser irreversível", contou.

O profissional disse ter ficado bastante assustado com o diagnóstico. Por isso, ele e a esposa, Kelly Maria, foram rapidamente comprar as medicações recomendadas.





"Recuperei uma parte da audição e estou feliz da vida, considerando a previsão das fonoaudiólogas (fui em duas) e dos otorrinos (também dois) de que o risco era grande de eu não voltar a ouvir. Hoje ouço abafado e com uma Marginal Tietê de buzinas o dia todo tocando nos ouvidos, mas aqui é Corinthians", brincou.

Jonas foi diagnosticado com câncer em maio e, desde então, vem se dedicando ao tratamento, compartilhando registros de sua recuperação.

Após toda a complicação no ouvido, ele apareceu em um baile de gala carregando o seguinte cartaz:

"Tô com tampão de ouvido por causa da quimio! Não te ouço, mas te amo. Dois tampões de ouvido, uma folha de papel estendida a quem quer que se aproximasse, abraços apertados e sorrisos... Foi lindo!", relatou.